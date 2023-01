Publicado hace 32 minutos por luspagnolu a diariodesevilla.es

Todos ya en prisión. El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar han entrado tan sólo unos minutos antes de las 18:00 horas de este lunes en la cárcel de Sevilla-I para cumplir la condena que se les impuso por el caso de los ERE.