Sus empresas siguen abiertas en el Registro Mercantil pero no presentan cuentas desde hace años, por lo que no puede cerrarlas. En la actualidad, parte de sus negocios tradicionales son gestionados por otras sociedades y administrados su letrado en el juicio de caso Madrid Arena. Estas nuevas empresas no declaran sus accionistas de control, pero varias están en manos de una multinacional del transporte con sede en Valencia.