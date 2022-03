Enfermas oncológicas crónicas, sin derecho a mascarilla gratuita

El reparto de tres mascarillas quirúrgicas gratuitas en las farmacias de la Comunidad Valenciana a mayores de 65 años y enfermos crónicos está trayendo algunos problemas. Primero fue la denuncia de los mutualistas jubilados, en muchos casos funcionarios adscritos a mutuas laborales y no a la Seguridad Social, porque al no tener SIP no les eran dispensadas en las oficinas de farmacia. Pero ahora son algunos colectivos con enfermedades crónicas los que están teniendo problemas.