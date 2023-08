Las empresas que presumen de que no despiden a nadie

Publicado hace 29 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Aunque parezca increíble, en Españistán hay muchas empresaurios y encargaos que mantienen a la plantilla sometida a ilegalidades laborales simplemente diciendo que “aquí no despedimos a nadie”. No se trata de que la empresa sea muy buena y no despida trabajadores ni cuando se lo merezcan (despido disciplinario gratuito) ni incluso cuando sea necesario (despido objetivo). Se trata de que el empresaurio o el encargao insinúan o dicen directamente que no pagan despidos, sino que el trabajador solo puede o someterse a las (...)