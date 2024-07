Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a relevo.com

La entrenadora habla de etapa en el Chelsea y abre la posibilidad a un banquillo masculino tras dirigir a la selección estadounidense. "Los sexistas y misóginos en el fútbol me agotan, pero me niego a permitir que me detengan". Durante el último año, nunca me he sentido más agotado por la cantidad de sexismo casual que he experimentado. Cuanto más alto he subido en la escala, peor se ha vuelto. El nivel de escrutinio al que estás expuesto significa que tienes que preguntarte si vale la pena"