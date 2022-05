Emiliano García-Page cuestiona que la estabilidad del país dependa de los "menos fiables": "Los culpables no pueden ser víctimas"

Publicado hace 1 hora por Miguel.Lacambra a elconfidencialdigital.com

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado que en el contexto actual la "estabilidad política y económica" del país pueda depender de los partidos que considera "menos fiables" en la política española."Que sepan que lo dejaré claro y las cosas que pasan ahora en España no me harán cambiar de opinión. Tontos, no somos. Y no me estoy refiriendo al recibo de la luz", ha señalado. "A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas. Hasta ahí podía llegar la cosa".