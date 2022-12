Elvira Nabiúllina y el rublo “kaput”

Publicado hace 53 minutos por Verdaderofalso a elnacional.com

Con motivo de la criminal invasión de Rusia a Ucrania y a finales de febrero de 2022, el rublo se depreció más del 75%: desde los 77 rublos por dólar hasta alcanzar alrededor de los 135 rublos por dólar. Nabiúllina salvo la situación y tiene un récord de menciones que hablan bien de ella: En mayo de 2014 fue nombrada una de las mujeres más poderosas del mundo por Forbes. La revista Euromoney la nombró en 2015 Central Bank Governor of the Year y en 2017, la revista británica The Banker la nombró como Central Banker of the Year, Europa.