En principio, la nueva versión debía estar de vuelta el 29 de noviembre. Sin embargo, en una reunión con los empleados, según indica The Verge, Musk habría rechazado ese plazo: "Podríamos lanzarlo la próxima semana. Puede que no. Pero no vamos a lanzar hasta que haya una gran confianza en la protección contra esas suplantaciones significativas". Así lo ha hecho saber también a través de las redes sociales donde no ha dado una fecha clara para su nueva implementación.