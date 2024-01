Elon Musk exige tener más acciones de Tesla

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a cnnespanol.cnn.com

Musk dijo que no querría que Tesla se convirtiera en un líder en inteligencia artificial y robótica sin un plan de compensación que le diera a él la propiedad de alrededor del 25% de las acciones de la compañía. “Me siento incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener ~25% de control de votación. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no me puedan derrocar”, escribió Musk en una publicación en X. “A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla”.