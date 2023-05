¿Por qué ellos no quieren vestir frac (y tú deseas imponérselo)?

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a elperiodico.com

Gustavo Petro ya había advertido que en la cena de gala en su honor ofrecida por los Reyes con motivo de su visita a España no iba a acatar el código estilístico de la invitación. Sin embargo, eso no impidió que medios y yihadistas del protocolo empezaran a hiperventilar al ver a la delegación colombiana ataviada con traje y corbata en vez de con frac. "Tremenda ofensa", se indignaron los ignorantes. Petro no se saltó el protocolo ni faltó el respeto al Rey ni a España, lo que hizo se llama activismo estético.