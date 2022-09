Ellis Cose, escritor: "En EEUU nunca habíamos tenido a un expresidente que intenta derribar el sistema político"

Publicado hace 55 minutos por Yorga77 a eldiario.es

El escritor y periodista afroamericano Ellis Cose es autor de una decena de libros sobre la realidad política de EEUU, muchos de ellos centrados en el racismo crónico que sufre su país. Su último libro, 'Race and reckoning: from founding fathers to today's disruptors' (Raza y ajuste de cuentas: de los padres fundadores a los factores disruptivos de hoy), publicado en julio, hace un repaso histórico de la larga e interminable lucha por la igualdad racial en la primera potencia del planeta.