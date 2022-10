El rapto de Europa

Publicado hace 19 minutos por Verdaderofalso a nuevatribuna.es

En primer lugar desde su nacimiento el Mercado Común Europeo ha sido un instrumento mercantil y ha tenido el objetivo de salvaguardar el capitalismo europeo. La UE es una organización internacional, que no ha tenido jamás un objetivo social, ni se ha preocupado por los pueblos que la habitan. La UE no tiene constitución propia, franceses y holandeses lo impidieron y las encuestas pintaban tan mal en Alemania que no la llevó a votación, lo que hizo prescindir de una elección sobre la Constitución que solo el reino de España aprobó