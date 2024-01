El peso de las cosas

Publicado hace 50 minutos por Ratoncolorao a medium.com

Cuando el productor Javier Pérez Santana, con el que por supuesto nunca jamás había cruzado ni un monosílabo, vino directamente hacia a mí, me agarró la cabeza con las manos y me metió boca en la -fiesta de los Feroz 2023 , por la cabeza no se me pasaron las palabras agresión sexual . La noche siguió y no fue hasta la tarde siguiente, cuando la denuncia de otro asistente a la fiesta se hizo pública, que la sangre comenzó a hervirme. “¿Y por qué no se denuncia?” , la pregunta revela ya un cuestionamiento inicial.