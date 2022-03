Publicado hace 2 años por Karskicom a disidentia.com

Sir Roger Scruton era asesor del gobierno Tory de Theresa May. May, como recuerda el lector, está en pleno torbellino del Brexit, en el que la europeísta asumió como objetivo axial de su política la salida del Reino Unido de la Unión Europea no más allá del pasado 29 de marzo. A pesar de ello, tiene que encontrar tiempo para sus quehaceres normales de gobierno, y entre ellos ha considerado incluir el despido del filósofo británico.