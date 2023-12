Publicado hace 59 minutos por doctoragridulce a aljazeera.com

El ejército de EE.UU. es inmenso y su huella de carbono es mayor que la de cualquier otra institución del planeta. Pero en lo que respecta a la divulgación de sus emisiones de gases de efecto invernadero, se ha mantenido bajo el radar. "Es el elefante en la habitación", afirma David Vine, autor de 'Base Nation: How US Military Bases Abroad Harm America and the World'. "Funciona con esta especie de manto de invisibilidad a pesar de tener un largo historial de daños muy graves".