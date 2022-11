Ehsan Hajsafi, capitán de la selección iraní, habla de las condiciones en su país [[ENG]]

Publicado hace 23 minutos por Meneador_Compulsivo a bbc.com

El capitán de Irán, Ehsan Hajsafi, se pronunció sobre la situación en su país antes del primer partido contra Inglaterra en el Mundial. "Antes de nada, me gustaría expresar mis condolencias a todas las familias afligidas en Irán", dijo el defensor Hajsafi al comienzo de la conferencia de prensa. "No podemos negar que las condiciones en mi país no son buenas y los jugadores también lo saben","nuestra gente no está contenta" afirmó. "Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y empatizamos con ellos" afirmó.