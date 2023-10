Publicado hace 11 minutos por Dragstat a noticiasdegipuzkoa.eus

Las autoridades egipcias rechazaron permitir la entrada a su país de los extranjeros residentes en la Franja si no se autorizaba la entrada de ayuda humanitaria. Si bien, Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Egipto para permitir la salida de ciudadanos estadounidenses de la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, diarios como The New York Times o The Washington Post aclaran que, de momento, el paso sigue cerrado, horas después de que comenzara la negociación.