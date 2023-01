Por qué Egipto está pidiendo a sus ciudadanos que se coman las patas de los pollos

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elconfidencial.com

La situación económica en el 2º país más poblado de África no deja de empeorar y la devaluación de la moneda del octubre no ha ayudado a mejorar las cosas. En una publicación subida a su página de Facebook, la Institución Nacional de Nutrición de Egipto recomendaba a los ciudadanos que coman patas de pollo: "¿Está buscando alternativas de alimentos ricos en proteínas que ahorren su presupuesto?". Esta recomendación no ha sentado nada bien a muchos egipcios. El precio de las patas de pollo se ha duplicado desde la recomendación del gobierno.