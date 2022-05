EEUU limita el uso de vacuna de Johnson & Johnson por riesgo de raros coágulos de sangre

Publicado hace 13 minutos por pablisako a telemadrid.es

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, siglas en inglés) limitó este jueves el uso de la vacuna monodosis contra la covid-19 de Johnson & Johnson en Estados Unidos tras revisar el riesgos de coágulos sanguíneos raros pero graves. En un comunicado, la agencia federal señaló que la autorización de emergencia del suero de J&J se restringirá ahora a los mayores de 18 años para quienes no hay otras vacunas disponibles o no sean apropiadas médicamente, o quienes no quieran recibir otra vacuna.