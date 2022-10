EEUU: Las cárceles privadas están detrás de la criminalización de los sin techo [ENG]

Publicado hace 1 hora por geralt_ a invisiblepeople.tv

El Instituto Cicerón está presionando a los Estados para que abandonen las iniciativas de "Housing First" y adopten en su lugar la "Ley para reducir el número de personas sin hogar", que criminaliza a los sin techo. En cierto modo, el complejo industrial penitenciario es la madre de todos los NIMBY. Realmente llevan la filosofía al extremo. No sólo quieren que ciertas personas no estén en sus patios, sino que quieren que estén totalmente aisladas de la sociedad en una jaula inhumana pero rentable.