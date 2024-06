Publicado hace 1 hora por HeilHynkel a euromaidanpress.com

Según Ucrania, Estados Unidos está "retrasando deliberadamente" el entrenamiento de los pilotos ucranianos en el F-16, razón por la cual no dispondrá de suficientes pilotos entrenados para finales de año, informó The Times el 18 de junio. Oleksandra Ustinova, jefa de la comisión parlamentaria especial ucraniana sobre armas y municiones, ha acusado a Estados Unidos de poner "excusas" para no formar a un número suficiente de pilotos ucranianos de cazas F-16.