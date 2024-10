Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a univision.com

El actor ha asegurado, tanto en X (antes Twitter) como en programas de televisión y en más de una ocasión, que la ‘influencer’, quien se define como mujer trans, es “un bato”. “Decir la verdad no es faltar al respeto, sino reconocer la realidad y llamar a las cosas por su nombre, no por lo que parecen ser”, afirmó en tuit el 9 de octubre. “Wendy es un hombre, y esto no es una ofensa ni un ataque, es una realidad que él mismo conoce […] Decir esto no disminuye su valor como persona ni niega su dignidad”, añadió.