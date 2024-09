Publicado hace 40 minutos por Verdaderofalso a hispanidad.com

Verástegui es así de claro: ¡FUERA! En México no queremos y no necesitamos más retrocesos. Aquí no queremos ideologías perversas que atentan contra nuestra niñez. Defiendes la mutilación genital y la pederastia disfrazada de «que los niños sepan que tienen el derecho de amar a quien quieran». Cultura de la muerte, de la maldad y de la porquería. Defiendes mucho o todo lo que está mal y aquí, no queremos eso.