Publicado hace 3 años por --526496-- a elplural.com

No participar en aquellos eventos, debates, coloquios y demás actos en los que no se cuente con al menos la voz y la presencia de una mujer experta. Este es el objetivo del movimiento 'No sin mujeres' que nace en busca de la igualdad. Analistas, politólogos, economistas, juristas o profesores universitarios de reconocida trayectoria han dado el paso para comprometerse a no participar como ponentes en ningún evento académico de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta.