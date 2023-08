Publicado hace 1 hora por omega7767 a threadreaderapp.com

La economía china tiene mas problemas. A la caída del gigante inmobiliario Evergarden se le suma ahora la crisis del desarrollador Conutry Garden. La nueva crisis comenzó al anunciarse que esa empresa registraba pérdidas por U$S 8.000 millones de dólares y que sus acciones se derrumbaran en un 18%. La empresa con activos por U$S 138.000 millones mas de 3.000 proyectos en China y el exterior, arrastra una deuda de U$S 165.000 millones con poco mas de U$S 20.000 millones de liquidez para hacer frente a la crisis.