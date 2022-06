Publicado hace 33 minutos por karakol a 20minutos.es

La economía del Reino Unido es un 5,2% menor de lo que hubiera sido si el país no hubiese abandonado la Unión Europea, lo que representa un impacto de en torno a 31.000 millones de libras (36.450 millones de euros), según un informe del think tank Centre for European Reform (CER). Según el modelo del CER, la inversión hacia el Reino Unido ha decaído un 13,7% desde 2016, mientras que los intercambios de mercancías -tanto exportaciones como importaciones- han decrecido un 13,6%.