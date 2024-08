Publicado hace 30 minutos por nereira a cadenaser.com

Los Mossos d’Esquadra controlaban a Carles Puigdemont en su vuelta a Barcelona con una cámara desde un dron pero reconocen que no enfocaron al expresident en su huida. En el informe remitido al Tribunal Supremo después de que el juez Llarena así lo requiriera para esclarecer lo ocurrido, el Cuerpo explica que enfocaron a las autoridades que se dirigían al Parlament y no al coche blanco con el que se fugó porque "la huida no se contempló".