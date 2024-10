Publicado hace 1 hora por fromtherivertothesea a tribune.com.pk

Un dron procedente del Líbano supuestamente impactó en la casa de Netanyahu en Cesarea. Un helicóptero Apache intentó derribarlo. El impacto es considerable y numerosos vehículos de los servicios de emergencia se encuentran en el lugar. El primer ministro no estaba en las inmediaciones y no hubo víctimas. Según el servicio de ambulancias israelí, no se registraron víctimas y la policía dijo que se habían oído explosiones en Cesarea, ciudad costera donde Netanyahu tiene una casa de vacaciones.