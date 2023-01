Publicado hace 1 hora por Miguel.Lacambra a elpopular.pe

La madre de Pelé, Celeste Arantes todavía no sabe de la lamentable noticia de que su hijo murió a los 82 años víctima del cáncer de colon en un hospital en Sao Paulo, Brasil. La familia de Edson Arantes do Nascimento espera el momento adecuado para decírselo ya que el estado de salud de la señora no es el optimo. La hermana de Pele indicó que, por el momento, se están preparando para darle el último adiós al 'Rey del Fútbol'.