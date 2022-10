"El dolor se agudiza y se llega a la ira y al odio": los familiares de los fallecidos en residencias durante la pandemia piden justicia

Publicado hace 1 hora por nereira a cadenaser.com

"No se puede superar ni en dos años y medio ni en el resto. Yo sí me atrevo a hablar en nombre de los familiares, no como este señor que no nos conoce. Hay días que estamos mejor y otros muy mal. Cuando escuchamos estas declaraciones el dolor se agudiza y se llega a la ira y al odio por esas declaraciones". "Queremos saber cómo eran los protocolos, cómo se aplicaron, por qué no había suficiente material y por qué no se les medicalizó después"