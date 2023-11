Publicado hace 23 minutos por Verdaderofalso a independentespanol.com

Los estados de la UE están suavizando de forma considerable una importante ley que pretendía empujar a las compañías europeas a alcanzar la neutralidad de emisiones, según un documento confidencial al que tuvo acceso The Associated Press, de modo que las empresas ya no se verán obligadas a implementar las metas del Acuerdo de París.