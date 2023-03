Publicado hace 48 minutos por Verdaderofalso a rawstory.com

El sábado no es la primera vez que Knowles ha utilizado esta retórica antitransgénero. La semana pasada, Knowles respondió a la reacción que enfrentó por un comentario transfóbico similar que pedía una prohibición del "transgénero". "No sé cómo se podría tener un genocidio de personas transgénero porque el genocidio se refiere a los genes, se refiere a la genética, se refiere a la biología. Y el punto del transgénero es que no tiene nada que ver con la biología".