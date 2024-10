Publicado hace 1 hora por helia a canarias7.es

«En cuanto dices que tienes una discapacidad, lo primero que piensa el empresario es que vas a coger muchas bajas, que vas a falta a menudo al trabajo y posiblemente que no sabes o no puedes hacer tu trabajo». Además, algunos piensan que «vas a cobrar menos. 'Son discapacitados, les pagarán 800 euros'. Pero no, la ley no diferencia si tienes una discapacidad o no. Cobras según convenio, lo que marca la ley».