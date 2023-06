La diputada de Unidas Podemos en Baleares atribuye a la insularidad el retraso en la constitución del Grupo Mixto

Publicado hace 40 minutos por Meneador_Compulsivo a lavanguardia.com

La diputada de Unidas Podemos (UP) en el Parlament, Cristina Gómez, ha atribuido este martes a la insularidad el retraso en la constitución del Grupo Mixto, que podría tener efectos en la convocatoria de la sesión de investidura. Gómez ha indicado que ha llegado a Mallorca "con el escrito pidiendo la adscripción al Grupo Mixto en la maleta"."Desde Mallorca no se es consciente de las dificultades de vivir en otras islas. Ha sido solo por la dificultad de encontrarse, no se trata de una cuestión táctica o estratégica", ha afirmado.