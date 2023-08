Publicado hace 1 hora por Beltenebros a slavyangrad.es

La semana pasada, el medio opositor ruso The Moscow Times publicó un debatido artículo en el que se trata la diplomacia silenciosa que persiste entre Estados Unidos y Rusia a pesar de la guerra. La existencia de contactos entre Washington y Moscú no es una novedad ni una sorpresa, sino que confirma la voluntad de ambos de no cruzar líneas rojas que pudieran llevar a un choque entre ellos. Los dos países tienen la experiencia reciente de la intervención en Siria, legal en el caso de Rusia al haber sido invitada por el Gobierno...