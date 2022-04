Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a elpais.com

Aún resuena en mis oídos la carcajada del intermediario en la fabricación de un DVD cuando discutíamos la edición de una película en ese formato. Al decirme que el trabajo lo encargaría en una fábrica remota de China, le dije que, aunque costara algo más de dinero, me parecía más decente seguir trabajando con los proveedores que quedaban en España. Su carcajada fue tenebrosa. “¿Más decente?”, me preguntó con ironía. Estamos hablando de dinero, no de moral, concluyó.