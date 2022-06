La dificultad de encontrar campamento para niños con discapacidad

Publicado hace 31 minutos por blodhemn a niusdiario.es

"Las administraciones públicas que son las que deberían dar ejemplo de inclusión, son las primeras que no lo hacen", aseguran desde COCEMFE. "Se me caían las lágrimas cuando tuve que mentir a mi hijo con Síndrome de Asperger (TEA) y decirle que no había plazas en el campamento al que quería ir. No le dije la verdad y la verdad es que no le aceptan por su discapacidad. Con ocho años no lo entendería". "...otros años han ido niños con TEA a este mismo campamento, pero lo padres no comunicaron... Los niños estuvieron bien y tan contentos."