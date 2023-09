Dick Thurston: "China creará chips a 5 nm sin EUV en dos años"

Publicado hace 42 minutos por salteado3 a elchapuzasinformatico.com

Estados Unidos ha dejado las ventanas de la casa abiertas y el gato se ha escapado. China no va a volver al redil, no quiere depender de EE.UU., es demasiado tarde, y cada vez más voces afirman que en vez de intentar frenarles lo que habría que hacer es competir al mismo nivel y ganarles, pero esto es una utopía incluso para Europa y EE.UU. unidos, por muchos motivos. El ex asesor principal de TSMC, Dick Thurston, afirma que China llegará a fabricar chips a 5 nm sin necesidad de EUV, y además, en masa. ¿Debe tener miedo la administración Biden?