Diccionario de las (malas) relaciones: del ‘ghosting’ al ‘pocketing’

“Pocketing, Irene, se llama pocketing. A ese pavo no le pasa nada que no les pase a otros mil”. Con esa frase se dio cuenta de que el hombre con el que salía desde hacía más de un año, “por decir algo”, no estaba “en un mal momento” sino que respondía a un patrón. “Tuve que preguntarle que de qué me estaba hablando porque no había escuchado esa palabra jamás”. “Es cuando tienes una relación con alguien, pero no sale de las paredes de su casa. Fuera de ahí… no te conoce. De ahí lo de pocketing, de pocket, de bolsillo.