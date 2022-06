Publicado hace 17 minutos por japego a agencia6.com

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en el foro Madrid and the New Middle East, la primera cumbre empresarial para fomentar las relaciones comerciales con Israel, Emiratos Árabes y España, donde ha destacado que los lazos con estos países “son más fuertes que nunca” y que seguirá trabajando para cooperar en iniciativas relacionadas con digitalización, ciberseguridad y emprendimiento.