Publicado hace 1 hora por hacesueño a elmundo.es

Todavía no puedo entender cómo la gente puede preocuparse por todo menos por la vida. Cuando llegamos al primer lugar seguro y vimos un puesto de pan, compramos todo el pan disponible. La madre de mi amigo me exigió que comprara tantos panes blancos y de centeno como pudiera. Él dijo: "¿Y si vamos más allá y no hay más pan? Volveremos a estar sentados en el sótano sin pan".