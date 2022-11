Publicado hace 1 hora por Faitune a sport.jotdown.es

"Compartí el vídeo en redes y no tardó en viralizarse. Hasta aparecí en La Sexta, donde me tildaron de «argentino» y de «chaquetero». Amigos, familiares y ex compañeros de estudio y trabajo comenzaron a escribirme para felicitarme como sí haberme convertido en viral fuese algo reseñable y varios argentinos, que no pocos, a insultarme por dejar caer su bandera. Mi bandera. Nuestra bandera. Espero no tener problemas a mi regreso"