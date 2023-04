Día Mundial del Autismo 2023

Publicado hace 1 hora por rubianes a autismodiario.com

El día mundial del autismo como futuro (actual) gran negocio El autismo empieza a tomar conciencia mundial, pero no porque la sociedad sea un mar de empatía y solidaridad, no. Es que el dineral que se mueve, y lo que se va a mover alrededor del autismo lo ha convertido en un supernegocio ¿No me creen? Hace poco publicamos un artículo de SpectrumNews, con quien tenemos un acuerdo desde hace muchos años, titulado “Los fondos de inversión dañan la atención para el autismo en EE.UU.” ....