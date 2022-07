Devesa: "El sistema no quebrará pero la reforma provocará que las pensiones se recorten"

Publicado hace 35 minutos por nemeo a 999plazaradio.valenciaplaza.com

El Instituto de Actuarios ha publicado un informe sobre la reforma de pensiones de 2021 en el que pone de manifiesto que la reforma pone en riesgo el sistema. Con la revalorización del IPC vamos a estar con un déficit 30 o 40 años, que va a crecer hasta dos o tres puntos más si no se toman medidas, medidas como que las nuevas pensiones entren con una cuantía inferior, el sistema no va a quebrar pero si que que puede recortar las pensiones y eso lo sufrirá una generación que no es lo que queremos, explica Devesa.