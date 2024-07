Publicado hace 2 horas por Verdaderofalso a relevo.com

Gravina, presidente de la federación, expuso que las reglas no favorecen el desarrollo del jugador local: «Solo pensamos en los resultados». “Hay reglas que no favorecen el desarrollo de nuestro fútbol y pese a ello todos quieren reducir el espacio para las selecciones. Compartiremos viaje con Luciano y los jugadores, pero no se puede pensar que Mbappé, Cristiano Ronaldo y Messi florezcan de repente en Italia. Ahora en nuestro país debemos valorar el talento que tenemos.” El 67% de los jugadores de la Serie A son extranjeros