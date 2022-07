Publicado hace 1 hora por Shuquel a rioja2.com

La Policía Local informa de que tanto si la vivienda está habitada como si no, en ambos casos la persona que la ocupa de forma ilegal incurre en delito. En este sentido, no es lo mismo ocupar una vivienda que esté deshabitada −que generalmente supone un delito leve de ocupación si no hay violencia−, que ocupar una vivienda que sea el domicilio habitual de otras personas, lo que supone un delito de allanamiento de morada con penas de prisión que van entre los seis meses y los dos años.