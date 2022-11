Detenido un exministro marroquí de origen español por pedir la abdicación de Mohamed V

Publicado hace 55 minutos por Espadacuatro a elespanol.com

Veinte agentes de la policía judicial marroquí vestidos de paisano han detenido al abogado y ex ministro de Derechos Humanos Mohamed Ziane (79 años) en su despacho a media tarde del lunes. Una hora después de que la Corte de Apelaciones emitiera el fallo confirmando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue trasladado a la prisión de Arjat, a 15 kilómetros de Rabat. “Decidieron detenerlo y dieron la orden. Fue muy rápido. Entraron a la fuerza. Estaba en una reunión, y cuando me dirigía al despacho ya me avisaron de que se lo habían ll