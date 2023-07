El destino perdido de las obras de arte de Cajastur: «No saben localizarlo»

Publicado hace 1 hora por felpeyu2 a lavozdeasturias.es

«Para las exposiciones que estoy haciendo del grupo El Paso, se solicitó para una exposición que íbamos a hacer en Salamanca una pieza que era de Cajastur y que ahora se supone que es propiedad de Unicaja y nos contestaron que no saben exactamente dónde tienen las cosas, que son más o menos conscientes de que eso probablemente haya pasado a sus manos pero que no saben localizarlo y que de aquí a cuatro años no van a hacer ese inventario ni van a intentar nada más»; explicó Luis Feás quien señaló que esta conversación la mantuvo el pasado mes de