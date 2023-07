“Me desean una muerte lenta y dolorosa” (it)

Publicado hace 24 minutos por tiopio a sardegnalive.net

Cambió de opinión sobre la vacuna del Covid y perdió el derecho a la 'normalidad'. Pasquale Bacco obligado a vivir una vida bajo vigilancia con constantes amenazas dirigidas a él y su familia. “Aquí ya no hablamos de no vax y sí vax. Porque no vax no son estos. Una persona que llama a una mujer (mi hermana) y le dice: 'Te vengo a pegar un tiro en la boca, ten cuidado con tus hijos', es solo un delincuente. ¿Qué tiene que ver la vacuna anti Covid con esto? ¡Ninguna razón en el mundo justifica estas palabras, y mucho menos la creencia en la…