Desde la FADSP hemos analizado los presupuestos destinados a la Atención Primaria (AP) en las CCAA para 2023

Si consideramos el presupuesto por habitante se evidencia un aumento promedio de 17,42 € per capita (un 6,92% más). En este caso se produce un aumento en todas las CCAA menos Navarra (29,9 € menos) y las 2 que prorrogan que mantienen el presupuesto per capita del año anterior. La que más destina a la AP per capita en 2023 es Extremadura (351,4 €) y la que menos Madrid (155,02).[..]2.Se comprueba que una vez más hay una gran variabilidad entre las CCAA (en % sobre presupuesto sanitario y en € por habitante), y de nuevo la situación de Madrid es